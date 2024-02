Con l'infortunio di Thuram, il tecnico dell'Inter ora dovrà dosare le forze in attacco. Dopo il gol in Champions l'austriaco pronto a dire la sua

"Nelle prossime gare, Simone Inzaghi potrà quindi contare soltanto su tre attaccanti di ruolo (Lautaro, Arnautovic e Sanchez) più Klaassen che, all’occorrenza, può svolgere compiti da seconda punta. Nel mazzo non vanno messi Buchanan - che l’allenatore considera un esterno - e Mkhitaryan, troppo importante nell’ingranaggio per essere tolto dal centrocampo. Finora le gerarchie in attacco sono state chiare: dietro ai titolari, il primo è Arnautovic, poi c’è Sanchez che però inevitabilmente vedrà crescere in modo esponenziale il suo minutaggio nei prossimi match. In tal senso molto Inzaghi si aspetta soprattutto da Arnautovic", sottolinea Tuttosport.