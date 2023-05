Onana: “Siamo pronti, vogliamo andare in finale. Leao? L’importante è l’Inter”

Il portiere dell'Inter André Onana ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di questa sera con i rossoneri in semifinale di Champions . Queste le parole del portiere dei nerazzurri, in campo questa sera a San Siro:

"Gasano queste partite? Sì ma non solo a me, a tutti i tifosi dell'Inter. Per giocare qui devi avere tanta personalità. Sono sicuro che questa sera saremo pronti. Io e Dzeko dovremo dare qualcosa in più per portare la squadra in finale. Non dobbiamo preoccuparci del Milan, se giochiamo bene e facciamo quello che dice Inzaghi ci qualificheremo. Leao? È uguale, l'importante siamo noi. L'Inter deve passare a prescindere dalla presenza di Leao o meno".