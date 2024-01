Milan, Pioli: “Non guardiamo la classifica, vogliamo migliorare nel girone di ritorno”

"Noi ci aiutiamo sempre e posso dirvi che sono orgoglioso del gruppo che alleno. Sono ragazzi che hanno cuore e talento. Noi dobbiamo pensare a fare tanti punti e non guardare la classifica. Dobbiamo pensare di migliorare il girone di ritorno dello scorso anno che non è stato all’altezza".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.