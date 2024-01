Inter, non può bastare solo Lautaro. Nuovo attaccante? Servono due condizioni

Mercato, budget terminato — "L'Inter però non ha budget, per rincorrere l'arrivo di un altro centravanti. Questo significa che, affinché Inzaghi abbia un rinforzo entro fine mese, devono verificarsi due condizioni: l'addio di uno tra Arnautovic e Sanchez, nello specifico il secondo visto che il cartellino del primo è stato pagato e sarebbe complicato non incorrere in una minusvalenza. Seconda condizione: trovare un sostituto all'altezza in prestito o a costo zero. Al momento, nessuna delle due condizioni si è verificata. Ma è ancora presto, per questo tipo di affari. Non è giusto dunque chiudere la porta in maniera netta a un eventuale arrivo di un attaccante".

Il nodo principale — "Il vero nodo è legato all'uscita, per liberare spazio in rosa e anche nel monte ingaggi. L'indiziato numero uno sarebbe Sanchez, che però finora non ha aperto alla possibilità di cambiare aria già a gennaio. O almeno, l'Inter non ha questo tipo di sensazione. Certo, il cileno non è contento del suo minutaggio, vorrebbe più spazio, ma dal canto suo Inzaghi non ha quasi mai ricevuto risposte soddisfacenti in termini di rendimento. Sanchez è stato avvicinato, in passato ma anche di recente, da alcuni club della Saudi League disposti a portarlo in Arabia: la soluzione però non sembra essere di suo gradimento. E l'Inter non può pensare di dare a Inzaghi un altro attaccante a prescindere dalle uscite".

