Sono tante le idee di mercato dell'Inter per la prossima stagione. L'ad Marotta si è lasciato andare ieri parlando dell'interesse per Scalvini e Frattesi. Ma ci sarà anche da affrontare il discorso portiere: Handanovic è prossimo all'addio avendo il contratto in scadenza e per Onana si moltiplicano le voci provenienti dall'Inghilterra. Per questo l'Inter non vuole farsi trovare impreparata.