Marotta: “Frattesi e Scalvini interessanti. Lukaku vuole rimanere. Futuro Inzaghi e sponsor…”

Arrivano altre dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'Inter, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1

"Frattesi e Scalvini nomi da Inter? Parliamo di due giovani molto molto interessanti, ma ce ne sono anche altri, ieri abbiamo assistito anche a una bella prestazione dell'under 20 contro il Brasile. Loro due sono seguiti da tanti club, non nascondo che anche l'Inter abbia messo gli occhi addosso, poi dalla visione bisogna passare alla negoziazione ma in questo momento siamo fermi".

Così Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. Futuro Lukaku? "Lui ama molto la maglia che indossa, si trova molto bene all'Inter, vuole stare con noi. Come sapete il giocatore è in prestito fino al 30 giugno, rientrerà al Chelsea, non sappiamo cosa accadrà dal punto di vista tecnico in quel club, in questo momento siamo alla finestra".

Scenario futuro Inzaghi? "Non si può valutare la prestazione di una stagione da una partita - aggiunge Marotta - cioè dalla finale di Istanbul. Arrivare in finale è questione di grande prestigio anche per gli allenatori e quindi per Simone Inzaghi, la merita ampiamente questa finale. La valutazione che abbiamo fatto è estremamente positiva, c'è stato un momento in cui le cose non andavano bene, con un dibattito più forte e diretto all'interno della società, ma sempre nell'ambito di critiche propositive. Inzaghi ha dimostrato di essere all'altezza del suo ruolo e di ricondurre la stagione verso una strada di positività la società glielo riconosce".

In attesa dello sponsor, simbolo fondazione benefica a Istanbul, è così? "No. In realtà la parte corporate dell'azienda sta trattando con diverse aziende e attività di sponsorizzazione, ma sono trattative che non so bene se troveranno definizione entro il 10 giugno". Caso Spalletti-De Laurentiis: "Ho la fortuna di conoscere entrambi abbastanza bene. Spero per il bene del calcio che possano continuare a lavorare insieme, sono due valori aggiunti del nostro calcio. Il fatto che si separino mi genera un po' di amarezza. Hanno fatto una grandissima impresa, frutto di grande competenza e professionalità".

