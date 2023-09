Sacchi: “L’Inter di Inzaghi punta su individualità e contropiede. Milan si affida più al gioco”

Che cosa deve fare Pioli per ingabbiare l’Inter e, aggiungo io, per esaltare al massimo le doti del suo Milan? Il primo obiettivo deve essere quello di trasmettere ai suoi ragazzi la sua visione e i suoi desideri. Deve convincerli e, fino a che non saranno tutti disponibili e allineati sulla medesima lunghezza d’onda, ha il dovere d’insistere. Il Milan delle prime tre giornate mi è sembrato convincente, ha conquistato tre vittorie, di cui due in trasferta, ha mostrato qualche idea nuova e, cosa da non trascurare, ha badato soprattutto a fare il proprio gioco: non si è soffermato su inutili tatticismi, ma ha sempre cercato di spingere sull’acceleratore per avere il dominio del campo. C’è ancora qualcosa da migliorare, ad esempio la compattezza della squadra. Serve un Milan corto e aggressivo per mettere in difficoltà l’Inter. I nerazzurri potrebbero soffrire un pressing piuttosto alto, se fatto con i tempi giusti. Si tratta di disegnare una squadra che sappia muoversi in modo compatto e organizzato: undici uomini in posizione attiva con e senza il pallone . Questo deve essere il traguardo che Pioli si pone in testa. Altrimenti, se quando avanza l’Inter, i tre attaccanti del Milan non rientrano, tutto si complica e si corrono rischi seri.

Già, perché i nerazzurri sanno essere spietati: hanno esperienza, energie fisiche da spendere e uomini che, con una semplice giocata, possono spostare l’indirizzo della partita. La squadra di Inzaghi, bravo allenatore e ottimo tattico, ha nella solidità difensiva il punto di forza. Dopo tre partite non ha ancora subito nemmeno un gol, e questo è un merito non da poco perché significa che c’è comunicazione tra i reparti, che tutti si aiutano e collaborano. Tuttavia, a livello complessivo di manovra, bisogna ammettere che i nerazzurri puntano molto sul contropiede: hanno gli elementi adatti per quel tipo di gioco. Velocità, potenza e poi, una volta perso il pallone, rientri immediati in posizione difensiva senza badare troppo al pressing. Ecco, se il Milan riuscirà ad attuare un suo piano per rubare il tempo, e di conseguenza le idee, alla squadra di Inzaghi, attuando un’azione di pressing continua, allora potrebbe partire con un punto di vantaggio.

Nella passata stagione il dominio dell’Inter nei tanti derby che si sono disputati è stato netto. Un dominio che nasceva anche da un’evidente superiorità atletica. Ecco, mi sembra che il Milan, adesso, abbia leggermente corretto la rotta e che abbia aggiunto muscoli alla squadra . Penso in particolare a centrocampisti come Reijnders e Loftus-Cheek. Tuttavia, se non c’è la giusta compattezza e se il gruppo non è sufficientemente corto e aggressivo, i muscoli possono fare ben poco. Da ciò che si è visto in questo inizio di campionato, l’Inter punta come sempre sulle qualità individuali dei tanti campioni a disposizione di Inzaghi: bravissimo Lautaro, ma anche Thuram che si è calato perfettamente nella nuova realtà. Al contrario il Milan si affida di più al gioco, cerca di arrivare in porta attraverso la manovra, partendo dal presupposto mai troppo compreso in Italia che il calcio è uno sport collettivo. Sarà una sfida tra due modi diversi d’interpretare il calcio. La speranza è che il divertimento non manchi.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.