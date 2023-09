Impallomeni: “Inter, Lautaro finalmente libero e leader. Inzaghi ha dato…”

"Se c'è la volontà delle parti si può fare ed è giusto. E stata una spesa importante ed è giusto che vada incontro alla Juve vendo la consapevolezza che è un giocatore a rischio. Ha problematiche importanti appurate, quindi meglio sancire un nuovo rapporto. Magari comincia una nuova avventura con piccoli passaggi nella stagione. C'è la coscienza che non potrà fare più 30 partite filate. Una cosa del genere darebbe anche più serenità al calciatore".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.