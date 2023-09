Inzaghi alza il muro, nessuno in Europa come l’Inter. Nuovo modo di giocare, manca ancora Pavard

Tre vittorie in tre partite e il primo posto a punteggio pieno, a fianco del Milan. E alla ripresa, dopo la sosta per le qualificazione all'Europeo, Inter e Milan saranno una di fronte all'altra. Inzaghi è soddisfatto dell'inizio, in particolare del lavoro difensivo che ha portato a subire zero gol.

"L’Inter non subisce gol, non accadeva da 57 anni, da quando in panchina sedeva Helenio Herrera. E nessun altro, nei cinque maggiori campionati d’Europa, è riuscito a fare altrettanto. Ancor di più, però, Simone Inzaghi sarà soddisfatto del modo in cui l’Inter ha difeso: mai in crisi, mai in difficoltà, mai sotto pressione. Sommer ringrazia, gli sarà sembrato il Paradiso ritrovarsi tra i pali dell’Inter. Quello zero è un numero dolcissimo. Perché cancella i dubbi e le problematiche. Perché rasserena. Perché in fase di costruzione della squadra, con il mercato ancora aperto al rientro dalla tournée in Giappone, allenatore e società fecero un punto proprio per capire dove andare a investire la gran parte della disponibilità economica rimasta. E il concetto che in quella sede uscì forte e chiaro fu il seguente: «Abbiamo bisogno di un difensore. Abbiamo bisogno di curare quell’aspetto, perché per caratteristiche noi siamo una squadra che non avrà mai problemi a farli, i gol», riporta La Gazzetta dello Sport.