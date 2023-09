Derby, Thuram stuzzica Giroud: “Vinciamo noi”. Il rossonero: “L’attesa già si sente”

"Thuram così ammette: «Le battute tra noi sono già cominciate». E subito dopo con un po’ di sana spavalderia, azzarda persino un pronostico, con un tono provocatorio, ma scherzoso: «Vinciamo noi». Poco distante Giroud, assalito dai ragazzini a caccia di un ricordo, dall’alto dei suoi 36 anni si fa più prudente, seppure con un sorriso che la dice lunga: «Iniziamo a percepirne l’attesa», si limita a commentare. Sui gol invece nessuno si sbilancia: «Vediamo», dice Olivier a fine allenamento. Alza le mani, Marcus, con un mezzo sorriso. Il verdetto sarà sentenziato in campo. A Milano", riporta La Gazzetta.

