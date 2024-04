Il vantaggio dell’Inter è determinato dai dirigenti, da Inzaghi, dai giocatori. E da una proprietà che - si può dire? - ha comunque evidenti meriti strategici. Se non altro perché da Marotta all’allenatore, e a cascata a molti giocatori, c’è stato evidentemente qualcuno che queste scelte le ha fatte. E ora si ritrova una struttura a tre piani molto efficace. 1) Una dirigenza che sa giocare d’anticipo, sul mercato e sulla concorrenza. 2) Un tecnico che è lì da tre anni, nel segno della continuità, e - rispetto a tante situazioni - sa già come e dove intervenire, come e dove si può crescere e migliorare. 3) Una squadra che è un cocktail perfetto tra giovani e giocatori più esperti, perché non esiste un progetto legato all’anagrafe.

Ma più semplicemente un lungo ponte che lega le varie generazioni nel segno della qualità. Ecco perché due come Frattesi e Asllani - che sarebbero titolarissimi un po’ dappertutto - rappresentano risorse interne ancora parzialmente inesplorate. Ed ecco perché due come Zielinski e Taremi, all’alba della trentina, sono già ai box per assicurare altra benzina e altra esperienza. Perché è in questo, nella capacità di pensare a un successo immaginandone un altro, che - come dicevamo - l’Inter si è mossa in questi anni. Riuscendo, se ci pensate, ad attutire senza contraccolpi - anzi - partenze che potevano davvero essere alla base di rimorsi e rimpianti. Da Lukaku ad Hakimi, da Onana a Skriniar, da Perisic a Brozovic, da Dzeko a tanti altri, si potrebbe riempire un almanacco di cessioni eccellenti, che in altre piazze - e in altri club - avrebbero gonfiato i discorsi di alibi preventivi. All’Inter, no. Per qualcuno che va via c’è sempre qualcun altro già pronto a sostituirlo.

Con Lukaku, che in una pazza estate di ripensamenti decide improvvisamente di non farsi più trovare al telefono, paradossalmente eletto a simbolo di un’Inter che sa sempre come rigenerarsi. Specchiandosi in Thuram e nella sua corsa fenomenale. Sempre tre passi avanti e gli avversari, affannosamente, a inseguirlo. È da qui, anche idealmente, che si riparte già a fine a aprile. C’è una squadra in fuga: e non solo per quello che dice chiaramente la classifica.

