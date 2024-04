Seconda stella Inter, il ventesimo scudetto compare ovunque ad Appiano

Mancano poche ore a Inter-Torino e soprattutto alla festa scudetto per le vie di Milano. Una festa già celebrata dopo la vittoria nel derby contro al Milan quando una marea nerazzurra ha invaso spontaneamente, al fischio finale, la città. Un giorno importante per il club interista che è tornato a vincere dopo tre anni, l'ultimo scudetto, il 19esimo era arrivato nel 2021 con Conte in panchina.