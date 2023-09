Ziliani: “Contratto Vlahovic, clausola folle: ecco perché la Juve ha cercato di liberarsene”

"Con la Fiorentina la Juventus aveva concluso, a gennaio 2021, l’acquisto di Dusan Vlahovic: avvenuto a cifre-capestro (alla Continassa col bomber serbo confidavano di vincere lo scudetto e di prendere il largo in Champions) e cioè 70 milioni più 10 di bonus pagabili in tre esercizi, più 11,6 di oneri accessori - leggi compenso agli agenti del giocatore - più il contributo di solidarietà previsto dal regolamento UEFA, più o meno un’operazione da 95 milioni (!). Ebbene: due delle tre rate degli 80 milioni concordati sono state pagate, ma Commisso aspetta ora il pagamento dell’ultima tranche di 27 milioni", spiega Ziliani. Il giornalista aggiunge: "Quando fu perfezionato l’acquisto di Vlahovic, ad esempio - e per fortuna Elkann aveva spedito Arrivabene a fare da badante allo scapestrato e spendaccione Agnelli perchè non la facesse fuori dal vaso-, nel contratto quinquennale col giocatore venne inserita una clausola per cui lo stipendio di Vlahovic, fissato a 7,5 milioni netti, sarebbe scattato a 12 netti, cioè 23 lordi, a partire dalla quarta stagione, la 2024-25. Per questo la Juventus ha tentato in tutti i modi di disfarsi dell’attaccante serbo; per questo Vlahovic si è chiuso in trincea con tanto di elmetto in testa; e per questo non c’è stato un solo club europeo così folle da imbarcare un calciatore che avrebbe preteso, dalla stagione prossima, di essere stipendiato a 23 milioni lordi all’anno. Una follia allo stato puro".