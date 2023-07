Ziliani boccia Lukaku: “Esiste una ragione per esaudire Allegri? Alla Juve venderebbero…”

Paolo Ziliani ha analizzato la direzione nella quale sta andando il calciomercato della Juventus . E parla di un vero e proprio cul de sac nel quale i bianconeri si troverebbero ora a dover operare. L'origine dei mali? Gli "acquisti creativi" fatti nelle scorse stagioni: "La Juventus sta pagando oggi acquisti fatti ieri come quelli di Chiesa (per i primi due anni concesso in prestito), di Locatelli (idem), di Kean (idem), sta ancora pagando la tassa di Arthur , quello della plusvalenza folle realizzata col Barcellona, deve ancora onorare la terza e costosissima tranche del pagamento di Vlahovic : e poi c’è Bremer , e ci sono gli altri, e poi ci sono gli stipendi...". Come quello di Pogba . Il giornalista sottolinea come questa "zavorra" sia molto pesante per i bianconeri e conclude così: "Alla Juve venderebbero anche le proprie madri pur di non affondare".

Le richieste di Allegri

Tante le domande che Ziliani si pone in merito alle scelte che il club bianconero sta portando avanti. "Che senso ha disfarsi di Vlahovic, che ha 23 anni e ancora devi finire di pagare (per capirci: se incassi 70 milioni, 25 finiscono subito a Firenze), se per sostituirlo porti a Torino Lukaku che ha 30 anni, ha uno stipendio sconsiderato e fra tre anni, a differenza di Vlahovic, varrà zero? Dopo la tragicomica esperienza fatta un anno fa con gli innesti di Di Maria e Paredes (più Pogba), vecchi e costosi ma ingaggiati “per vincere subito”, ha un senso andare in cerca di Kessie che guadagna 7 milioni al Barcellona, dove non ha mai giocato, di Morata che ne guadagna altrettanti all’Atletico Madrid e persino di Milinkovic Savic, per fortuna di Madama fuggito in Arabia a caccia di petrodollari? E se è vero che la richiesta di ampliare il cimitero degli elefanti della Continassa arriva ancora, espressamente, da Massimiliano Allegri, esiste una ragione per cui la si debba esaudire? Che senso ha pagare 7 milioni netti più 2 di bonus un allenatore che solo avendo Lukaku in squadra si dice in grado di lavorare per vincere lo scudetto? E ieri voleva Di Maria e Pogba e Paredes, oggi vuole Kessie e Morata e appunto il buon Romelu? Che senso ha stipendiare un allenatore che non sa che pesci pigliare (leggi: che gioco fare) se ogni anno non gli compri l’intera lista della spesa, che dopo due mesi è già da buttare con i prodotti andati in scadenza?", si chiede Ziliani, concludendo: "Ancora oggi il club bianconero è quello che paga di più i suoi giocatori, che oltretutto sono 40, e non si capisce come possa tornare a livelli di gestione più ragionevole se i calciatori che insegue si chiamano, appunto, Lukaku, Kessie e Morata".