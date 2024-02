Simone Inzaghi è soddisfatto della risposta che tutti i giocatori nerazzurri non esitano a dare, quando chiamati in causa. C'è nell'aria una sorta di alchimia perfetta che gli permette di cambiare interpreti e portare a casa prestazioni e risultati. Ma per alchimia non si intende di certo un'improvvisazione, ma il frutto di un preciso lavoro pieno di sacrificio. "Doseremo le energie, non la fatica", ha promesso Inzaghi ieri dopo l'ennesima vittoria che aggiunge un altro importante tassello al percorso stagionale di quest'anno.