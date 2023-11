Adani: “Italia, menzione speciale per Dimarco. Ricopre il ruolo di terzino in chiave moderna”

"Venerdì sera dava sempre una soluzione alternativa se Jorginho veniva marcato a uomo da Bardhi. Dimarco riesce a ricoprire due-tre ruoli, interpreta il terzino moderno anche in costruzione e contro la Nord Macedonia si alternava a Bonaventura e Barella come centrocampista di qualità. E' stata la cosa più eclatante, però in generale credo i nostri ragazzi siano stati completi nel costruire e nell'inserirsi, nel rifinire e per una volta anche bravi nel segnare tanti gol".