Turati: “Gol Dimarco? Rivisto 180 volte: rosico. Innamorato dell’Inter, fa parte di me”

«Sono talmente innamorato del pallone che non riesco a viverlo in maniera negativa. Penso, cavolo, gioco in uno stadio con 50mila persone a vederci. È fantastico. Le mie parate preferite? L'anno scorso non ho fatto un intervento, la squadra davanti a me era davvero forte. Ci sono state davvero tante gare in cui non ho dovuto fare una parata. Sono stato molto fortunato», ha raccontato.