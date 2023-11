Inter, parte la volata per Cuadrado. Da domani in gruppo? L’esterno punta la Juve

L'esterno manca da tempo nella formazione di Inzaghi e sta facendo di tutto per tornare a disposizione del tecnico per la grande sfida

Domenica ci sarà la grande sfida tra Juve e Inter allo Stadium. L'ex di turno, Juan Cuadrado , sta lottando contro il tempo per rientrare dall'infortunio e poter sfidare i bianconeri. L'esterno manca da tempo nella formazione di Inzaghi e sta facendo di tutto per tornare a disposizione.

"Partirà oggi la volata di Juan Cuadrado per tornare domenica nella lista dei convocati di Inzaghi e fare così ritorno da ex nella “sua” Torino. Il colombiano, ultima presenza il 7 ottobre contro il Bologna, è da tempo alle prese con una fastidiosa infiammazione al tendine d’Achille. Nell’ultima settimana si è allenato spesso sul campo e anche oggi lo farà, con la speranza di tornare in gruppo già domani", scrive Tuttosport.