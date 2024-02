"Al posto degli antichi bucanieri Godin e Miranda, ha voluto un centrocampista per impostare dal basso: il belga Witsel. La diga in mediana spesso ospita spiriti offensivi come Griezmann e Llorente. Esterni come Samuel Lino aggrediscono più che proteggere. I Materassai ora si divertono ad attaccare. Ma lo faranno stasera? Perché uscire, prendere il pullman e parcheggiarlo davanti a Oblak è un attimo. Il Cholo ha un possesso stagionale del 51,8%, ma contro l’Almeria si è fatto bastare il 28%. Con Depay al fianco di Griezmann in attacco, con l’offensivo Llorente accanto a Koke e De Paul in mediana e l’aggressivo Samuel Lino in fascia, l’Atletico avrebbe una faccia. Con Llorente di punta e i più protettivi Saul e Reinildo in mezzo e sulla banda, ne avrebbe un’altra. Simeone è orientato a scegliere la versione più difensiva. L’autista del pullman è già stato avvistato", aggiunge il quotidiano.