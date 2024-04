"Io salvo Allegri, la Juventus deve ripartire dal direttore sportivo e ha bisogno di ripartire da un allenatore come lui. Nel caso in cui Giuntoli e la società gli mettessero a disposizione una squadra perfetta per lui io non mi priverei delle garanzie, mettiamola così. Guardate il Milan, che ha mandato via Maldini e il risultato si è visto, quello di oggi è il risultato del Milan senza Maldini"