Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, oggi, tornando sulla vittoria dello scudetto dell'Inter: "L'Inter è da quattro anni che è la squadra più forte del campionato e ha vinto solo due Scudetti. Noi non siamo mai stati la squadra più forte del campionato". Non è sfuggito il tono poco sportivo dell'allenatore del Milan, che ha perso sei derby consecutivi. L'ennesimo derby vinto, lo scudetto, le due stelle. Tutto questo ha chiaramente peggiorato la situazione in casa rossonera.