Biasin: “Mandato di arresto per Zilliacus? Chi l’avrebbe mai detto…”

"Incredibile a dirsi, guai in vista per Thomas Zilliacus, l’imprenditore finlandese che negli ultimi mesi ha più volte espresso la volontà di rilevare l’Inter. Secondo Bloomberg, il magnate è ricercato per il presunto coinvolgimento nella diffusione di dichiarazioni ingannevoli da parte di Yuuzoo, azienda di cui era precedentemente a capo a Singapore".