"Sono punti fondamentali, arrivati con le big. Se avevamo avuto difficoltà in campionato finora è perché non facevamo risultati con le grandi, adesso ci stiamo riuscendo nel momento cruciale del campionato. Questo ci dà forza e morale per affrontare tutte le partite con la giusta determinazione. Abbiamo pareggiato, all'ultimo potevamo anche provare il colpaccio ma va bene così. Adesso ci concentreremo per la battaglia di venerdì con il nostro pubblico. Io cerco di fare del bene per giocare tutte le partite, mi sento un titolare. Cerco di fare il mio anche se gioco 10', un professionista deve fare così. Tutti vorremmo giocare, siamo in 26. Non nascondo che mi alleno e gioco per stare sempre in campo"