Il migliore in campo in casa Inter, secondo il Corriere dello Sport, è Alexis Sanchez (voto 7) che "entra in tante azioni nel film della partita, prendendosi il titolo di migliore in campo. Serve l’assist per Thuram, ci prova di testa nella ripresa e, quando possibile, aiuta fino a centrocampo".

6,5 per Thuram ("Torna al gol dopo due mesi di digiuno, cancellando il fastidio di una lunga attesa. Segna anche senza Lautaro al suo fianco e questa è l’altra novità della serata"), Calhanoglu, Darmian e il subentrato Frattesi mentre sono sufficienti (voto 6) le prove di Sommer, Bastoni, Barella, Mkhitaryan e Dimarco. 5,5, invece, per Carlos Augusto, Arnautovic e Dumfries che non hanno inciso mentre ci sono due bocciature pesanti (voto 5) per Bisseck ("L’errore è nitido quando non segue Shomurodov sul taglio per il primo gol. Si ripete in negativo sulla seconda rete subita") e Acerbi ("Non irreprensibile come al solito. Anzi, ci sono sue responsabilità evidenti sui gol subiti").