"Partita molto convincente per Fourneau , alla 4ª in A stagionale. Ok gli episodi in area, forse pecca un po’ sulle scaramucce Sanchez-Mina, meritava altra attenzione". Apre così la moviola del Corriere dello Sport in merito all'arbitraggio di Fourneau (voto 6,5 secondo il quotidiano) in Inter-Cagliari.

Il gol del 2-2, secondo il Corriere dello Sport, è viziato dal tocco di braccio di Lapadula ma non è punibile: "Ok il gol di Viola: il tocco di gomito sinistro di Lapadula non è punibile perché: a) ha addosso Acerbi; b) si sta girando ed è di spalle, non vede mai il pallone. Non segnando direttamente lui e non essendo punibile (per dire, dareste un rigore così?), gol ok", si legge sul CorSport. Giusto, poi, il rigore concesso all'Inter per il tocco di braccio di Mina.