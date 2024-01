Calamai: “La Juve ha solo il campionato, l’Inter presto deve fare una scelta”

"L’Inter è campione d’inverno ma non è tutto oro quello che luccica in casa nerazzurra. Anche la ricca rosa a disposizione di Simone Inzaghi non garantisce in tutti i reparti alternative di livello. Si è visto anche nella rocambolesca vittoria contro l’Hellas Verona. Se la Juve regge, se il Milan continuerà il suo percorso di crescita allora assisteremo a un’accesa lotta per la conquista dello scudetto".