Bergomi: “Bastoni? Fallo ma non si parli di complotti. Milan pensa alla rimonta”

Poi le parole sul Milan di Pioli: «I rossoneri, al completo, pensavano di essere più avanti. Il girone di Champions, che sulla carta era difficile, si poteva passare per le difficoltà del PSG e del Newcastle. Ma credo che loro pensavano di essere più avanti e di poter rimontare nove punti, lo pensano forte».

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.