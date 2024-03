"Non credo che tutto questo influirà sul mercato, anche perché la dirigenza dell’Inter è gestita da persone capaci, argute ed esperte, i risultati degli ultimi anni in questo senso parlano chiaro. Alla lunga però servirà un cambiamento: questo mi sembra fuori discussione. Non si può andare avanti così e ristrutturando o rifinanziando il debito ogni anno. Marotta? In una scala gerarchia penso che sia una figura fondamentale per conservare la competitività della squadra nel corso degli anni. All’interno dell’Inter, Marotta secondo me è la persona più importante. Poi viene Inzaghi, che sta facendo indubbiamente un grandissimo lavoro e forse ha un po’ stupito qualcuno per la bravura che sta dimostrando. È altrettanto ovvio inoltre che senza campioni di un certo livello non vai da nessuna parte, però Marotta e Inzaghi stanno facendo la differenza in questo periodo storico dell’Inter".

Su Kim

"L'Inter i rinforzi sul mercato non li ha mai sbagliati. Se io dovessi però fare un investimento in difesa punterei su un difensore giovane e di prospettiva come ad esempio Buongiorno o Scalvini. Sono due profili che stanno facendo bene nelle rispettive squadre di club e in Nazionale, per cui già pronti per il salto in una grande squadra come l’Inter. La rosa nerazzurra in quel ruolo, ma in generale in tutti i settori del campo, ha un’età mediamente giovane e bisogna proseguire su questa linea"