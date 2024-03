Bento-Inter, un giornalista: “Ti aspetto a San Siro”. La reazione del portiere

Bento Matheus Krepski, portiere classe 1999 dell'Athletico Paranaense, ieri ha fatto il suo esordio con il Brasile contro l'Inghilterra in amichevole. Nel post partita, il portiere, nel mirino anche dell'Inter, è stato intervistato da Andersinho Marques: "Questa convocazione è molto importante per me, quando sono stato convocato sono rimasto col dubbio di chi avrebbe giocato. Sto vivendo un sogno indossando questa maglia, ho rappresentato il mio Paese e sono stato molto felice, tutto è andato nel migliore dei modi"