ESCLUSIVA Collovati: “Inter, Acerbi top in Serie A e Inzaghi ha un lusso. Juve non da scudetto”

Va sottolineata la grande prestazione di Acerbi. E' il miglior difensore del campionato?

"Sicuramente fra i migliori, per la continuità e per l'esperienza. E' un punto di riferimento per l'Inter che può permettersi il lusso in difesa di scegliere tra Darmian e Pavard, tra lui e De Vrij. Lo avevo detto anche ad agosto, è una squadra costruita con intelligenza".

La proposta di gioco di Inter e Roma ti fa credere che Inzaghi sia quel valore aggiunto che Mou finora non è per i giallorossi?

"Fino a un anno fa Inzaghi sembrava sull'orlo dell'esonero, poi ha vinto due finali, ne ha raggiunta una terza e le cose sono cambiate. Per me è un allenatore valido, consapevole di avere una grande macchina a disposizione. Guidare una grande macchina non è sempre facile, a volte si può uscire fuori strada. Mourinho è sempre quello, a paragonarlo agli altri starei sempre attento. Senza assenze, a Milano avremmo visto una grande Roma".

Guardando alla classifica, in chiave scudetto, chi tieni dentro e chi fuori? La Juventus è un po' sottovalutata?

"Metto ancora dentro Napoli e Milan. Il Napoli ha dimostrato che se gioca ha carte per fare cose molto buone, deve solo ritrovare entusiasmo e quello spirito un po' perso. La Juventus non gioca le coppe, ma mi sembra ancora un po' in fase di costruzione. Fa gioco inserirla nel discorso, ma per me non è ancora pronta".

