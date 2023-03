Porto, Conceicao: “Sento una forte ingiustizia, Inzaghi ha fatto un lavoro eccellente”

Le parole dell'allenatore portoghese in conferenza stampa dopo la partita con l'Inter di questa sera

Daniele Vitiello

Triplice fischio al do Dragao. Porto-Inter è finita e Sergio Conceicao si è presentato in conferenza stampa per parlare dell'esito dell'incontro. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it sul posto.

Una notte difficile per voi. — "Sento una forte ingiustizia. Penso che sia normale perdere in una eliminatoria come questa, ma i giocatori sono tristi e frustrati. Normale, giocano con orgoglio e passione. Devono essere orgogliosi anche di quanto fatto fino a stasera. Siamo stati superiori all'Inter nella parte finale, anche se di fronte avevamo giocatori forti e con esperienza. Ci sono mancati dettagli come il gol: avverto grande orgoglio e grande frustrazione. Ho lo stesso sentimento che i tifosi hanno a casa e allo stadio. Questi ultimi cinque anni e mezzo sono stati molto difficili per il Porto, non siamo riusciti a comprare e abbiamo solo venduto".

Ci può parlare della prima parte della gara? — "Eustaquio ha lavorato dietro Taremi e lo stesso vale per Evanilson. A livello di centravanti è sempre stata la stessa cosa, per quanto riguarda noi siamo stati sempre molto equilibrati: a volte abbiamo fatto occasioni pericolose, e poi l'Inter non ha creato pericoli. Credo siamo stati superiori e torno alla prima domanda: penso che i giocatori abbiano fatto un lavoro fantastico e dobbiamo pensare a domenica".L'Inter non ci ha creato grandi pericoli, ma alla fine ha passato il turno".

Che idea ti sei fatto dell'Inter? — "L'Inter ha grande qualità, Inzaghi ha fatto un lavoro eccellente da allenatore. Hanno grandi individualità, noi però siamo stati superiori".

Non si aspettava queste difficoltà? — "No, mi aspettavo anche più ricchezza di gioco da parte dell'Inter, ma noi abbiamo condizionato il loro gioco. Siamo stati coraggiosi nella nostra strategia, abbiamo limitato molto l'attacco dell'Inter e poi Inzaghi ha fatto il suo lavoro. Sono stati i nostri giocatori che andavano a prendere il pallone".