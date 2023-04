Gds – Ausilio a Barcellona con l’agente di De Zerbi: è in pole. E Brozovic-Kessie…

"Il giocatore principale che quest'ultimo ha nella scuderia è il difensore dei catalani Ronald Araujo, che però è fuori dalla portata dell'Inter per età - 24 anni - durata del contratto - 2026 - e dunque anche valore: oltre i 70 milioni di euro, vista la titolarità nel Barcellona. Più interessante è invece il fatto che Crnjar sia il procuratore di Roberto De Zerbi. L'allenatore del Brighton è il principale candidato all'eventuale successione di Simone Inzaghi in caso di cambio di panchina a fine stagione e vedere i due uomini di mercato fianco a fianco non può che indurre a pensare a uno scambio di vedute su un possibile futuro nerazzurro del 43enne bresciano", riporta Gazzetta.it.

"Resta top secret il contenuto degli incontri in terra blaugrana alla Ciutat Esportiva, ma il pensiero in questo caso va a due calciatori che nei mesi scorsi hanno tracciato un'ideale linea di navigazione tra Milano e la metropoli spagnola: Franck Kessie e Marcelo Brozovic. Il regista croato è infatti apprezzato e pare in uscita dall'Inter. L'ivoriano non ha trovato in Liga il paradiso che si aspettava e potrebbe valutare un ritorno in Serie A, proprio nella sua Milano. Per quest'ultimo il principale ostacolo è quello economico. Mentre il Barcellona prima di tesserare nuovi giocatori dovrà liberare molto spazio - fisico e salariale - in rosa", aggiunge il portale sportivo.