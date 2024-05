Confermato Simone Inzaghi dall’Inter — e la normalità è questa, non i quattro avvicendamenti dei campioni visti negli ultimi cinque anni — alle sue spalle cambieranno tutti. O meglio, visto che consideriamo De Rossi e Tudor due nuovi progetti già partiti, la prima panchina dopo quella dell’Inter a non cambiare occupante da una stagione all’altra sarà del Genoa, che ha praticamente confermato Gilardino. Non è un discorso di sole bocciature: Bologna e Atalanta sarebbero felici di confermare Motta e Gasperini, ma i corteggiamenti ai due tecnici in corso sono pressanti. Comunque vada, ne uscirà un panorama stravolto.