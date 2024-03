"I gol sbagliati da Thuram e Barella sono episodi chiave, è stata una sfida in equilibrio ma troppi episodi hanno condizionato l'Inter. L'errore di Pavard non è un errore che gli appartiene, è casuale. E qui cambia tutta la partita. Thuram sbaglia però l'errore di un attaccante è di stanchezza, un errore di un difensore è diverso. Rigori? Questo è un discorso di carattere, di emotività. Acerbi non ha fatto una grande partita ma ha tirato con freddezza, magari Sanchez è più emotivo. L'emotività è fondamentale"