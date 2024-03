"Mi aspetto, ovviamente nel rispetto della verità, in caso di conferma di quella frase una squalifica di dieci giornate per Acerbi. Se noi cerchiamo sempre il compromesso su territori così ardui e complicati come il razzismo non troveremo mai una soluzione. Qui non si parla della carriera di Acerbi, ma se non facciamo capire alle persone che ci sono dei limiti che non si possono superare non risolveremo mai un tema delicato come il razzismo"