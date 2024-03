Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, ha parlato così a TMW Radio del momento che sta attraversando la Juventus e, in particolar modo, di Allegri :

"Ognuno tira la coperta dalla propria parte. Il CorSport fa il titolo sul titolo alla Juve in tre anni sulla fiducia ad Allegri, Tuttosport invece dice che Scanavino dice che si deve uscire dalla fase complicata. Mi sembra una lotta tra bande, tra chi è a favore e chi contro Allegri. Non si fa un passo avanti. La verità è che si deve aspettare fine stagione, capire cosa succederà per poi pensare ai prossimi 5 anni. E' da tre anni che la Juve fallisce, non può esserci un ciclo dopo tre anni di fallimento".