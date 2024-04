"Anche quest’anno, la ricerca spasmodica di un nuovo padrone per l’Inter non approderà a nulla", dice De Paola

"Anche quest’anno, la ricerca spasmodica di un nuovo padrone per l’Inter non approderà a nulla. Il fondo americano Oaktree è pronto a rinnovare l’accordo con Zhang che rilancia sul futuro. Il punto non è l’Inter, ma quanti dall’alto di studi economici mai dimostrati si cimentano in autentici azzardi numerici per di spostare l’attenzione sulla società al vertice del nostro campionato ottimamente gestita da un fuoriclasse come Marotta. Il discorso vero è però molto più ampio e riguarda la qualità di gestione di ogni singola società"