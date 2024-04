"L'assenza di Matteo Pessina", out per squalifica, "per noi sarà pesante, ma chi lo sostituirà lo farà al meglio", dice Palladino

"Domani affrontiamo una squadra forte: hanno avuto difficoltà, ma sono pur sempre i campioni d'Italia in carica. La partita di domani è stimolante sotto tutti i punti di vista, non solo per la classifica". A dirlo è l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, alla vigilia della sfida al Napoli di domenica alle 15. "Il Napoli ha grandi palleggiatori e tiratori", prosegue Palladino, "per noi è un grande stimolo affrontare chi ha stravinto il campionato scorso.