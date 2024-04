La vittoria di Udine aiuta, ma non deve farlo troppo perché non abbiamo fatto nulla. Abbiamo preso i tre punti persi col Bologna, rimettendo un po' le cose apposto ma non dobbiamo sentirci rilassati. Il traguardo da raggiungere è ancora difficile se guardiamo al calendario". Parlando della gestione dei calciatori ha spiegato: "La difficoltà maggiore in questo momento è quella di dover affrontare tantissime partite ravvicinate con pochi giorni per prepararle contro avversari forti. A volte servirebbero forze fresche, ma anche gli altri sono nella nostra stessa condizione, quindi non piangiamoci addosso".