Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni , ex calciatore e allenatore, ha parlato così del Milan dopo il KO nel derby che è valso lo scudetto della stella per l'Inter:

"Il Milan ha deluso in Europa, non in campionato, di più in Serie A non si poteva fare. I punti di distacco sono tanti dall'Inter, ma quest'anno l'Inter è molto più forte delle altre. In Europa League il Milan avrebbe dovuto fare molto di più, la prima parte di stagione ha messo fumo negli occhi a qualcuno. Pioli ha capito che le strade si divideranno, la cosa che l'ha danneggiato sono stati i derby persi, qualcuno anche malamente"