Di Marzio: “Sensi, si avvicina trasferimento al Leicester. Richiesta formale”

Il giornalista ha spiegato la situazione del centrocampista che si trova in Arabia Saudita con la squadra che sta giocando per la Supercoppa

Gianluca Di Marzio, a Skysport, ha parlato dell'unica questione di mercato in sospeso in questo momento in casa nerazzurra. Si tratta della cessione di Stefano Sensi. «Si avvicina l'addio il trasferimento del calciatore in Inghilterra perché il Leicester ha sbloccato la questione del calciatore in uscita», ha spiegato il giornalista.