Di Marzio – Per Sensi al Leicester si attende l’ok della Federazione inglese: i dettagli

L'Inter dovrebbe incassare circa 2 mln di euro per Sensi, il cui contratto con i nerazzurri è in scadenza al 30 giugno 2024

Come sottolinea Gianluca Di Marzio, l'intesa c'è da giorni sulla base di circa 2 mln di euro, legati poi al numero di presenze del centrocampista e alla promozione in Premier League della squadra. "Ma il club inglese aveva la necessità di aspettare una cessione di un altro giocatore per poter concludere l'affare con l'Inter. Ora, dopo l'addio imprevisto di Casadei, il Leicester è in attesa dell'ok della Federazione inglese per portare a termine l'operazione Sensi", si legge su gianlucadimarzio.com.