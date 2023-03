Europei, Calhanoglu: “Sono il nostro sogno. E giocare in Germania sarebbe…”

Le parole del giocatore turco sono arrivate dopo la vittoria per due a uno contro l'Armenia

Dopo la vittoria della Turchia contro l'Armenia, Hakan Calhanoglu ha parlato dell'obiettivo Europei. «Sono il nostro obiettivo, se andremo a giocare in Germania sarà come giocare in casa. Ci saranno tanti nostri tifosi».