Inter, Sportitalia annuncia: “Samaden andrà all’Atalanta: sarà responsabile del vivaio”

Spiega l'emittente: "Le ufficialità potrebbero tardare, causa stagione in corso, ma tutto va verso questa direzione. Svolta, per il settore giovanile dei bergamaschi. Samaden è un nome prestigioso, il direttore con più titoli conquistati a livello giovanile. L'Atalanta, da sempre, è leader in Italia per quanto riguarda il vivaio: l'arrivo dell'ex Inter sarebbe un segnale forte di crescita e di investimento per il futuro".