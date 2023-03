Asllani, patrimonio del futuro: l’Inter spinge per valorizzarlo. Ora Brozovic…

Le gerarchie del centrocampo dell'Inter appaiono cambiate in maniera forse definitiva: Brozovic, complici i tanti infortuni e l'esplosione nel suo ruolo di Calhanoglu, non è più considerato un elemento imprescindibile, e il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano . A maggior ragione se si pensa che il suo potenziale sostituto potrebbe essere già in casa: parliamo di Kristjan Asllani, talento classe 2002 sulle cui qualità tecniche nessuno ha dubbi, nonostante il suo scarso impiego in questa stagione.

Un vero e patrimonio che la società vorrebbe vedere valorizzato, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Anche la società spinge poi per valorizzare il proprio investimento e dare qualche occasione in più al povero Asllani: è un patrimonio del futuro, rispetto a Brozo che rischia di scolorire nel passato. Kristjan, infatti, non gioca una partita da titolare in campionato dall'8 ottobre, trasferta col Sassuolo, quando fu comunque cambiato all'intervallo. L'ultima volta in cui ha visto il campo in A il 5 febbraio, un mese e mezzo fa: un minuto, uno, nel recupero del derby. Da allora sei partite viste per intero in panchina e soprattutto in due occasioni i tifosi a San Siro hanno mugugnato: contro Udinese e Lecce, gare senza sussulti, Inzaghi ha scelto di dare minuti a un Gagliardini ai saluti piuttosto che a lui".