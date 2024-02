«Abbiamo rallentato, qualche partita ci ha girato male, qualche errore dal dischetto che non ci ha permesso di fare punti e oggi questa parte finale di gara che non ci ha permesso di fare punti che volevamo raccogliere». Vincenzo Italiano ha commentato su DAZN la sconfitta in extremis incassata contro il Lecce e ha spiegato anche: «Sono stati 4 minuti di follia non ci permettono di festeggiare una rimonta che avevamo fatto. Belotti aveva fatto un solo allenamento, è un giocatore d'esperienza, si è mosso bene».

«Ripartiamo dai dettagli che non abbiamo curato in questa partita, cercheremo di lavorare anche sulle soluzioni che abbiamo usato nella ripresa cominciando dall'inizio magari con quelle soluzioni. Se mi aspettavo qualcosa di più dal mercato? Parlavo degli innesti sugli esterni per gli infortuni e le assenze della Coppa D'Africa. Lavoreremo sulle caratteristiche a disposizione in attacco. Crescendo di condizione possiamo ancora andare forte come nel mese di dicembre», ha concluso il tecnico viola.