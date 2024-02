Alcaraz e Lautaro, stesse origini a legarli e ora l’incrocio del destino

Proprio nel momento in cui il calciatore stava entrando nelle grazie di club come l'Inter e l'Atletico Madrid che ormai sembrava ad un passo dall'argentino. Poi, come ha raccontato il ds nerazzurro Ausilio, un viaggio in Argentina, l'aiuto di Milito e Zanetti spostarono l'ago della bilancia a favore della società nerazzurra e Lautaro scelse l'Inter. Intanto il ragazzino ha preso il posto nei cuori dei tifosi del Racing tanto da meritarsi l'etichetta di nuovo Lautaro anche avendo caratteristiche differenti e giocando in un ruolo diverso. E proprio come è successo con Lautaro, il Racing ha deciso di cederlo. 14 mln la cifra pagata dal Southampton per averlo. Se la Juventus decidesse di acquistarlo a fine stagione, ora è arrivato in prestito oneroso, la cifra del riscatto è stata fissata sui 49.5 mln.