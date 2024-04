«Posso dire di aver avuto il privilegio di indossare la maglia nerazzurra, di giocare per un grande Club in cui sono passati grandissimi campioni. Ho vissuto momenti magici...uno di quelli che più mi hanno colpito è stato il boato di San Siro dopo la doppietta di Baggio contro il Real Madrid, un’atmosfera incredibile».

