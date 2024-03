Duvan Zapata, attaccante colombiano del Torino, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera: "Il caso Acerbi-Juan Jesus? L'ho osservato e seguitoda lontano. Il razzismo? È così ovunque, non solo in Italia. Serve tanta intelligenza... per conviverci. Ovviamente, certe cose vanno portate alla luce, dichiarate come ha fatto Juan Jesus. Ma da quanti anni si parla sempre dello stesso problema? Pensi che possa migliorare, e invece... Alla base c'è tanta ignoranza, è un tema delicato".