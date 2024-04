Il capitano dell'Inter vuole tornare al gol e stasera è l'occasione giusta per incrementare il suo bottino per raggiungere le 10 reti al Meazza

I numeri di Lautaro Martinez parlano da soli. Il capitano dell'Inter sta vivendo una stagione esaltante, ma non vuole fermarsi sul più bello. Sia per contribuire al raggiungimento della seconda stella, ma anche per incrementare il suo bottino di reti.

Un campionato straordinario per Lautaro Martínez cheha realizzato 23 reti in 26 presenze fino a questo momento. Il capitano nerazzurro ha realizzato tre gol contro l’Empoli in Serie A, inclusa una doppietta, il 6 maggio 2022. L'attaccante argentinoha realizzato nove gol davanti ai propri tifosi in questa Serie A e potrebbe raggiungere la doppia cifra di reti in match casalinghi per la quarta stagione di fila nella competizione.